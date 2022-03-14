ساعات تقنين الاشتراكات إلى زيادة.. وزير الطاقة يناشد مالكي المولدات الصمود

لم يعد جان قادرًا على تقديم خدمة التزيّن للنساء، وعقّدت أزمة الكهرباء قدراته على تحديد دوامه، الماركات المهمة لم تعد أولوية لعدّة العمل، عدّة باتت بلا قيمة طالما أنها فاقدة للتيار الكهربائي.

يتفقد عصام عُمُر المولد الكهربائي الذي شارف على نهايته، يتفحّص إمكان صموده بواسطة تجديد قطع الغيار بدلًا من شراء آخر بعد سنة، يلتزم تسعيرة وزارة الطاقة التي لم تتجاوز ال7000 ليرة للكيلواط الواحد على أساس أن سعر الطن الواحد من المازوت ثمانمئة دولار، إرتفع سعر الطن إلى ألف ومئة وأربعين دولارًا ووصل في السوق السوداء إلى ألف وأربعمئة دولار.

وزير الطاقة وليد فياض لم يناقش مع ضيفه السفير العراقي مسألة تأمين الكهرباء، ولم يقدم سوى مناشدة مبطنة لأصحاب المولدات بأن يساعدوا في الصمود.

الكهرباء مقطوعة حتى في وزارة الطاقة، إستطاعت تأمين البديل لبعض أضوائها، فيما تؤكد عجزها عن تأمين أي بديل لشعب لا يتأمل خيرًا من الأصيل، في ملف الكهرباء.