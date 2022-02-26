سامي كلارك يرحل بصمت وعمرو دياب يزيل تاريخه الفني عن “يوتيوب”

رحل الفنان اللبناني، سامي كلارك، عن 73 عاماً يوم الأحد الفائت وذلك بعد مشكلات بالقلب، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات اللي حققت نجاحاً كبيراً خصوصاً في الثمانينيات.

وُلد سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، في أيار/مايو 1948.

وانطلق في مجال الموسيقى بعد التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت.

وفي رصيد كلارك حوالي 700 أغنية منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال، من أشهرها “آه على هالأيام” و”قومي تنرقص يا صبية”.كما غنى بلغات عديدة منها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.

أما انتشار سامي كلارك في العالم العربي يعود خصوصاً لغنائه شارات مسلسلات كرتونية لا زالت تتردد حتى اليوم، أبرزها “غريندايزر” و”جزيرة الكنز” إضافةً إلى بعض الإعلانات.كما تركز ظهوره أخيراً على الساحة الفنية من خلال حفلات أحياها ضمن فرقة ثلاثية حملت اسم The Golden Age مع زميليه الأمير الصغير وعبده منذر.



فوجئ جمهور عمرو دياب، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية، وبعض الإعلانات. ولم يتم حذف الأغاني القديمة التي انتجتها شركات أخرى، مع بقاء حفلات عمرو دياب كما هي من دون اختفاء. ليتضح أن دياب يستعد لنشر جميع أعماله التي أنتجها شخصياً، في منصة موسيقية خاصة تحمل اسم Soul، بهدف حصر عدد المشاهدات وحماية حقوقه الرقمية.

كما كشف النجم المصري عن تعاقده مع منصة «أنغامي» وتوقيعه شراكة حصرية مع المنصة لبثّ أغانيه القديمة والحديثة.

فاجأت النجمة ياسمين رئيس الجمهور بخبر انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى، مستعينة بسورة البقرة وغردت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، مستشهدة بآية قرانية تقول:” ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

واحتلت الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد “ريا وسكينة”، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، و بالتزامن مع تصريحات زوجها الأخير بإنه ليس لديه أى مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية فى أى عمل فنى تقدمه ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام فى إطار العمل الدرامى، مضيفًا أنه ليس لديه أى مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة.

طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “بلا ما نحس” مع شركة “Universal Music MENA”. وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع سليمان دميان ومن إخراج نديم حبيقة.



وأحدثت الأغنية فور إطلاقها ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتصدر التراند عبر يوتيوب وتلامس المليوني مشاهدة حتى الآن، وأبدى الجمهور إعجابه بالأغنية وبأداء عبير نعمة المميّز.

وتجسد الأغنية مشاعر الحب من طرف واحد وحال الانتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفا من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.



شكّل الفنان المصري محمد رمضان صدمةً لجمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب أحدث فيديوهاته عبر انستغرام.

ويظهر رمضان في الفيديو الّذي اثار جدلاً واسعاً وهو يستخدم معجون أسنان مصنوعاً من الذهب، وعلّق قائلاً: “صباح الذهب، معجون أسناني عيار 24”.

وقد تعرّض محمد رمضان لانتقادات لاذعة بسبب هذا المنشور، واتّهمه روّاد الانترنت بالتعجرف و التباهي بثروته.