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سباق الخيل.. جائزة خاسرة وثروة بددها الفساد

منذ 5 ساعات
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يقف أبو حسين أمام صور الماضي، يتمنى لو أن عينه تحجب عنه مشهد الحاضر، عُلقت الإنجازات التي بدأت منذ السبعينيات صورًا على الجدران، يتوكأ ميدان الخيل على ما بقي من إمكانات… إمكانات لم يبق لها كثير من الوقت حتى تحترق هي الأخرى.

بيت مونة الخيول مهدد أيضًا، وساسة الخيل يقتصدون في الوجبات، فحرب الآخرين انعكست غلاء على أسعارها، يتجنب حاتم ركوب حصانه توخيًا لإراحته، يلجمه تعلقه به عن بيعه حتى الآن، حبل العلاقة بين الكائنين لا يزال وثيقًا، إلا أن تكاليف تربيته باتت تفوق قدرات من يهوى الخيول.

التسريح من العمل تهديد يواجهه العمال هنا كل يوم ونيل الجائزة الأسبوعية في السباق، طموح ابتعدوا عنه فالتعب الذي يبذلونه طوال أيام الأسبوع لم يعد يروّضه فوز ولا انتصار يقولون.

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