السبت 11 رجب 1443 ﻫ - 12 فبراير 2022 |
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سبب تباعد ماكرون وبوتين… الحمض النووي!

منذ 19 ساعة
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في الخبر الاخير، حسمت وكالة رويترز الجدل الذي اثارته صورة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون في الكرملين، حيث جلسا متباعدين على طرفي طاولة طولها اربعة امتار خلال محادثاتهما الاثنين الفائت بشأن الازمة الاوكرانية.
هذه الصورة التي احدثت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت البعض الى استخدامها لتركيب صور ساخرة عبر تقنية الفوتوشوب، برّرها مصدران فرنسيان لرويترز بالقول، إنّ ماكرون رفض طلب الكرملين بالخضوع لفحص بي سي آر لدى وصوله للقاء بوتين، خوفا من حصول الجانب الروسي على الحمض النووي للرئيس الفرنسي.

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