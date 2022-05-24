سجال بين جمعية المصارف وسعادة الشامي حول خطة التعافي

برز سجال حاد بين جمعية المصارف ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.

اذ اعتبرت جمعية المصارف أن خطة التعافي تحمّل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر وأن الدولة اللبنانية ألغت الودائع بـ”شخطة” قلم.

فرد الشامي في بيان، معتبرا ان خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من اموال المودعين، إلاّ أنّ هذا لا يعني أبداً تجاهل ال 10% المتبقية. واضاف ان شطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريا لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع. وأكد ان الحكومة في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين.