الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سجال بين جمعية المصارف وسعادة الشامي حول خطة التعافي

24 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

برز سجال حاد بين جمعية المصارف ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.

اذ اعتبرت جمعية المصارف أن خطة التعافي تحمّل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر وأن  الدولة اللبنانية ألغت الودائع بـ”شخطة” قلم.

فرد الشامي في بيان، معتبرا ان خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من اموال المودعين، إلاّ أنّ هذا لا يعني أبداً تجاهل ال 10% المتبقية. واضاف ان شطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريا لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع. وأكد ان الحكومة في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين.

    المزيد من فيديو

    لا مدارس خاصة هذا العام 3:42
    لا مدارس خاصة هذا العام!
    جثث بين الأحياء في أرض جلول 5:40
    جثث بين الأحياء في أرض جلول
    أدوية مجانيّة لكل اللبنانيين 6:19
    أدوية مجانيّة لكل اللبنانيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    الموز له العديد من الفوائد الصحية
    طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن