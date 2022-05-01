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سجعان القزي: غابت عن المشهد الإنتخابي الشخصيات التي قد يرتاح إليها الشعب

1 - مايو - 2022
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عشية دخول البلاد في عطلة عيدي الفطر والعمل، سجلت حركة سياسية نشيطة، انتخابياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.الا ان الأبرز بقي على الجبهة الانتخابية استعداداً لليوم الكبير لوجستياً، فيما رُصِد تطوّر بارز في مجال ملف النزوح السوري مع رفع الصوت الرسمي ازاء عدم القدرة على التحمل بعدما فاض كأس لبنان بممارسات النازحين أمنياً، وهو على حد تعبير وزير العمل مصطفى بيرم “لم يعد قادراً على ان يكون شرطة لدول اخرى”.
للإطّلاع على هذه التفاصيل وسواها إنضمّ إلينا الكاتب السياسي والوزير السابق الأستاذ سجعان القزي.
-أستاذ سجعان أهلا بك. كيف تقرأ التحضيرات للإنتخابات النيابية في ظلّ الضغوط التي بدأت بعض الأفرقاء تمارسها في العلن لكسب ورقة الإنتخابات؟
-هل برأيك سيتم إنجاز الإنتخابات في موعدها أم ستتأجّل؟
– ما رأيك بحركة السفير السعودي وليد البخاري داخلياً وكيف قد تنعكس على الإستحقاقات المقبلة؟
الكاتب السياسي سجعان القزي شكراً لك على هذه المداخلة.

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