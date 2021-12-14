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سحب باسبور من الناشط توفيق بريدي عند وصوله الى لبنان والتهمة "اهانة رئيس الجمهورية"

14 - ديسمبر - 2021
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هذه هي الصورة الاخيرة التي نشرها توفيلوك قبل وصوله الى بيروت قادما من لندن حيث تم حجز جواز سفره في مطار رفيق الحريري الدولي

‏Toufiluc المعروف باسلوبه الساخر والفكاهي بنقد الاوضاع الاجتماعية والسياسية لديه اكتر من ٤٠٠ الف متابع وهو من المدافعين عن حقوق الانسان

بعد انتشار خبر حجز جواز سفره والحضور في غضون ٧٢ ساعة الى الامن العام اللبناني، اصدرت منظمات حماية حق التعبير بيانات تدين القرار

الدولار يا فخامة الرئيس قد يصل قريبا الى ٣٠ الف
اطلاق نار على المصارف واصابة موظفين
مرضى يشحدون الدواء
اللبنانية كرامتن بالوحل وعم
والقوى الامنية حريصة على تطبيق قوانين بالية وعلى كرامتك
“فكرامة شعبك من كرامتك يا فخامة الرئيس”.

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