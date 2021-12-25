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سدود بلا مياه في لبنان

25 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 11:09 مساءً
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لبنان صاحب الثروة المائية الاكبر في منطقة الشرق الاوسط كما يحكى في كتب التاريخ و الجغرافيا احتاج العام 2010 الى الاستراتيجية الوطنية للمياه المعتمدة على السدود و بالطبع كان الوزير جبران باسيل صاحب المشروع تماما كما حصل مع مشروع ليبنون اون اوف للكهرباء و النتيجة ذاتها لا مياه ولا كهرباء و بالارقام و الوقائع يتبين التالي

كلفة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تقدر ب9.84 مليار دولار

مدة تنفيذ هذه الاستراتيجية القائمة على انشاء السدود هي 9 سنوات

النتيجة بعد 9 سنوات النتيجة لا مياه في السدود

طريقة تنفيذ المشروع طبعا المحاصصة بين مقاولي الجمهورية و منهم من تعرض لعقوبات اميركية في الاشهر الاخيرة بتهم الفساد

ابرز تلك السدود و التي كلفت امولا ضخمة هي

سد بلعة الكلفة بحسب الخطة 26 مليون دولار وصلت الكلفة الى 70 مليون دولار و طبعا لا مياه بسبب نوعية الارض غير الصالحة لتخزين المياه
سد بريصا الكلفة بحسب الخطة 3 مليون دولار طبعا بسبب سؤ التقدير لنوعية الارض وصلت الكلفة الى 10 اضعاف و طبعا النتيجة لا مياه
سد المسيلحة الكلفة بحسب الخطة 55 مليون دولار طبعا وصلت الى 65 مليون دولار بسبب سؤ التخطيط و النتيجة لا مياه
سد جنة الكلفة بحسب الخطة 300 مليون دولار وصلت حتى الان بحسب الخبراء الى مليار دولار و النتيجة المتوقعة لا مياه بسبب طبيعة المياه

طبعا لا حاجة للحديث عن شركات الصيانة و التشغيل التي تدر الاموال الى المنتفعين يكفي القول بحسب معلومات حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال ان شركة المانية متخصصة في انشاء السدود و تخزين المياه اخبرت مسؤولين كبارا في الدولة اللبنانية بعد دراسة اعدتها عن لبنان ان الاراضي و طبيعة لبنان لا تصلح لانشاء السدود اضافة الى ان طبيعة الصخور في لبنان تخزن المياه في جوف الارض بفعل العوامل الطبيعية و بالتالي هي غير صالحة لانشاء سدود ما يعني ان الاستراتيجية الوطنية للمياه التابعة للوزير باسيل تماما كخطة الكهرباء لان النتيجة المواطن يعتمد على المولدات الخاصة في الكهرباء و صهاريج المياه لسد حاجياته من المياه.

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