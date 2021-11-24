سرطان الدولة ينخر في صحة اللبنانيين

خلل إقتصادي، معيشي، استشفائي، مالي… يغرق المواطن اللبناني يومياً بالأزمات… ليُخْتمَ العامُ الحالي على أزمة قديمة جديدة، تغرق شوارع بيروت وضواحيها بالنفايات… فها هي النفايات تتكدس في بين المنازل وأمام المدارس في العاصمة اللبنانية، في مشهد يعكس جزءا من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد. هذا الواقع هو إحدى نتائج الأزمة الاقتصادية التي جعلت الشركات المتعهدة تتكبد تكاليف باهظة، فوفقاً للعقود الموقعة مع الحكومة، فإن تلك الشركات ما زالت تتقاضى مستحقاتها المالية من الحكومة وفق سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1510 ليرة، بينما سعر الصرف في السوق الموازية يلامس اليوم نحو 24 ألف ليرة.

إن عودة أزمة النفايات تدق ناقوس الخطر بما يتعلق بصحة اللبنانين، فمن جهة الإرتفاع الهائل في كميات مادة الديوكسين في الهواء جراء ظاهرة حرق النفايات، وهو ما يرفع نسبة الإصابة بالسرطان، ومن جهةٍ أخرى تكاثر القوارض والحشرات في المناطق السكنية، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة.

هذا الملف ليس بجديد… والفساد يلفه منذ عشرات السنين فهل من حلول؟

المسؤلون “مش فاضيين” فأزمة الكراسي بالنسبة لهم أهم، فيا لبنانيون، إستعدوا: المرض الخبيث، قادم قادم…