سر إطلالات نصرالله المتكررة

في خطوة بالغة الدلالات لم تحصل في أي انتخاباتة نيابية سابقة خاضها حزب الله قرر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إقامة ٣ مهرجانات في الجنوب وبيروت والبقاع ليخاطب شخصيا الناخبين الشيعة. وفي مؤشر واضح لاسباب هذه الاطلالات المتكررة والمرتبطة بكلام عن عدم حماسة شيعية للاقتراع قد تصل الى حد المقاطعة بنسبة لافتة، المؤشر على ذلك أن نصر الله خص في كلامه من سماهم بالمترددين ممن يقولون سلاح المقاومة على رأسنا لكن لا نريد التصويت بسبب الازمة المعيشية”.

وفي كلامه أثبت أن التردد لا يقتصر على البيئة الشيعية ولا بيئة حزب الله بل أيضا هناك تردد في داخل البيئة التنظيمية للحزب. لا يتخوف الأمين العام من اختراق للوائحه لكنه يتخوف من تدني الاقبال على صناديق الاقتراع ما قد يؤسس الى موقف مبدئي من حزب الله في المرحلة المقبلة. بحسب المعلومات نخب عائلية شيعية في الجنوب هم ماليا خارج دائرة تنظيم الحزب ولم يتأثروا بالازمة الاقتصادية وهم مع المقاومة لكنهم يرفضون السكوت عن الفساد، واعتراضهم هو على تحالف المقاومة مع الفساد.

وقد برزت في هذا الاطار الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على كلام نصر الله من أن سلاح المقاومة يحمي أموال المودعين فأتت الردود مذكرة بتحالف المقاومة في دائرة الجنوب الثانية مع مروان خير الدين احد ابرز الوجوه المصرفية. أخيرا استخدم السيد نصر الله لأول مرة عبارة “فشروا” متخليا عن رصانة تميز بها في كل اطلالاته السابقة مخالفا بذلك أخلاقيات الحوزة العلمية المعتمدة لرجال الدين الذين يتمرنون على منطق اللغة، وفي ذلك مؤشر إضافي الى ان الحزب في أزمة حتى داخل جمهوره.