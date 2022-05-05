سعر الصوت بلfresh دولار في الدوائر الحامية وباللبناني في الدوائر المحسومة

شراء الاصوات الانتخابية ظاهرة ليست بجديدة في الانتخابات في لبنان

ولكن هذه السنة يحلّ الاستحقاق الانتخابي بالتوازي مع أخطر أزمة معيشية واقتصادية يشهدها البلد في تاريخه

اما عنوان المرحلة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية فهو شراء الاصوات بحيث يرتفع سعر الصوت في الدوائر التي تشهد احتدامًا للمعارك فيها وتنخفض قيمته في الدوائر المحسومة نتائجها تقريباً.

فعلى سبيل المثال احتلت دائرة بيروت الاولى المرتبة الاولى لحركة شراء الاصوات الذي تراوح بين 100 و 300 دولار امريكي ومن المتوقع ان يشهد سعر الصوت ارتفاعًا كبيرًا في الايام القادمة

اما المرتبة الثانية فحجزتها دائرة جبيل كسروان التي تتنافس فيها 7 لوائح

بحيث سجل سعر الصوت فيها من 100 الى 150 دولار

دائرة زحلة احتلت المرتبة الثالثة حيث بلغ سعر الصوت حاليًا 2.500.000 وأيضًا من المتوقع ان يشهد سعر الصوت ارتفاعًا كبيرًا قبل الانتخابات بأيام قليلة.

اما دائرة الشمال الثالثة التي تضم بشري الكورة زغرتا والبترون فشراء الاصوات فيعا لم يكن بالcash money بل عبر تسديد اشتراكات الكهرباء والفواتير الصحية , لكن من المتوقع ان تشهد هذه الدائرة شراءً للاصوات في الفترة المتبقية لموعد الانتخابات

وأخيرًا سُجٍّل في دائرة بيروت الثانية شراءً خجولاً للاصوات وصل الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للصوت الواحد.

اذا ايها المواطن من يدفع لك مقابل صوتك في الانتخابات , لن يسمع صوت وجعك وجوعك حين يصل الى سدّة البرلمان!







