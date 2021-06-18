سعر صفيحة البنزين إلى 300 الف ليرة في حال رفع الدعم

أوضح عضو نقابة أصحاب المحروقات الدكتور جورج البراكس أن أزمة المحروقات اليوم تعود لسببين اساسيين، الأول هو عدم وجود الكميات الكافية لدى الشركات المستوردة بسبب تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات لافراغ البواخر المحملة بالبنزين والمازوت، والسبب الثاني هو عدم وصول الكمية الكافية من البنزين الى محطات المحروقات.

البراكس وفي حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن محسن شرح ان “هناك فرق بين حاجات السوق واستهلاكه وبين الكميات التي توزع من قبل الشركات، حاجات السوق في اليوم ٦ مليون ليتر بنزين، الشركات توزع بين ٦ الى ١٢ مليون ليتر، ما يعني ان الشركات تضع حاجات السوق، ولو لم يكن هناك كميات (تضيع) على الطريق ولا تصل الى اصحاب المحطات لما كنا شاهدنا طوابير” مضيفاً “ناشدت وزارة الاقتصاد ان تقوم بعملها وهي لديها الاليات والصلاحيات اللازمة لضبط الموضوع والكشف اين اختفى البنزين الذي خرج من الشركات”.

وفيما إن رفع الدعم او تم ترشيده ماذا سيحصل؟ اجاب البراكس “لا فرق عملي بين رفع الدعم وترشيده انما لفظي، وادعو الحكومة الى حسم امرها، هناك طوابير على الطرقات واشكالات، يجب التوصل الى حل، فان ارادت رفع الدعم لا اشكال فلتؤمن دولارات هي ومصرف لبنان للاستيراد، لكن لا يمكنها ان تسير في رفع الدعم وترفض تأمين دولارات للاستيراد”، لافتاً إلى أنه “طرحت مبادرة فحواها أن يتم الاعلان عن سياسة رفع الدعم على مراحل بالتزامن مع اقرار البطاقة التمويلية مع توفير الاعتمادات للاستيراد، مع ضبط الكميات كي تصل الى المحطات، عندها يتم انقاذ الموسم السياحي”.

وبحسب البراكس في حال رفع الدعم ووصل سعر صرف الدولار الى ٢٠ الف ليرة لبنانية فمن المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى حوالي ٣٠٠ الف ليرة.