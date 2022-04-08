سعيد مالك: غادة عون أُحيلت الى المجلس التأديبي للقضاة نتيجة مخالفات فادحة ارتكبتها.

نستهلّ نشرتنا بإحالة رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد القاضية غادة عون على المجلس التأديبي، بانتظار أنّ يُعيّن القاضي سهيل عبود قاضياً لمحاكمتها.

ويذكر أن القضية مرتبطة بمسألة سفر القاضية عون الى فرنسا من دون الحصول على إذن وزير العدل هنري خوري، كما أفادت مصادر رفيعة لـ”صوت بيروت انترناشونال”، في وقت سابق.

للإضاءة على هذا الملف، انضم إلينا الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك.

-أستاذ مساء الخير. هذه ليست المرّة الأولى التي تُحال فيها القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي. ما الذي سيتغيّر؟ وكيف سيتعاطى الجسم القضائي إزاء ما ورد على لسانها بحقّ القضاء اللبناني.

– دستورياً ومن زاوية الفصل بين السلطات، أكان يحق للقاضية عون أن تسافر من دون طلب إذن سفر من وزير العدل؟