الأحد 4 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
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سقف النفقات الانتخابية للمرشحين حدد ب٧٥٠ مليون ليرة والمال الانتخابي هو سلاح الفوز

منذ 6 دقائق
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المال الانتخابي هو عنوان المرحلة المقبلة، بحيث سيبدأ المرشحون بجمع الغلة من اجل ضخها في السوق الانتخابي. وبحسب المواد المتعلقة بالتمويل والانفاق الانتخابي الواردة في قانون الانتخابات حددت مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات المرشح اي ما يوازي 35 الف دولار على سعر صرف يعادل ال20 الفًا. فهل يكفي هذا المبلغ لتغطية المهرجانات والحملات الانتخابية والاطلالات التلفزيونية للمرشح؟

ومع عدم تحديد آلية احتساب سقف الانفاق من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات وعدم واقعية القانون، سينعكس هذا الامر سلبًا على حسن سير عملية الاقتراع ويفتح المجال لمزيد من التجاوزات.

اما على صعيد المرشحين ففرض الواقع المالي عليهم ان ينقسموا الى قسمين. الصف الاول والذين يملكون الفرش دولار، والصف الثاني اي الذين لا يملكون الفرش دولار وهم الحلقة الاضعف على الساحة الانتخابية.

اذا انها مرحلة الفرش دولار الانتخابي فمن يملكه سيسطع على الساحة الانتخابية ومن يفقده سيكون مصيره النيابي على المحك.

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