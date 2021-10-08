سقوط بند الكوتا النسائية: "نحنا منا بقلبكن نحنا على قلبكن"

“نحنا منا بقلبكن نحنا على قلبكن” هذا ما صرحت به النائبة عناية عز الدين بعد رفض اللجنة النيابية لدراسة قانون الانتخاب مناقشة بند “الكوتا” في مجلس النواب.

وهذه الجملة تعبر جيدا عن ذكورية المجلس والذي بحجة الوقت ضرب الاصلاحات بعرض الحائط ومنها الكوتا المطروحة كبند اساسي.

المطلوب كان مناقشة قانون الانتخاب انطلاقا من المادة 11 عبر تعديل المادة 2 ليتم من خلالها حجز 26 مقعدا للنساء من اصل 128 إضافة الى الزام تضمين اللوائح الانتخابية 40 % من النساء.

اصبح لبنان معروفا بأنه الاول في الفساد والاخير في الاصلاحات وخصوصا على مستوى القوانين التي تنام في الادراج لسنوات قبل مناقشتها وطرحها على التصويت والبرلمان الذكوري غير مستعجل في مشاركة المرأة.

النواب غير المتحمسين للكوتا الا بالشكل إعتبروا ان طرح الكوتا من دون ان يتم تفصيل كيفية إحتسابها وتوزيعها ضمن النظام الطائفي والمناطقي تصبح عملية سيئة.

في النهاية، شبعت نساء لبنان من هذه العروض المسرحية ومبدأ التذاكي، فكل الاحزاب قدمت مشاريع قوانين عن الكوتا، وتدعم الكوتا بخطاباتها، ولكن عند الجد الكل يصمت ويسكت ويكتفي بالكلام الناعم.