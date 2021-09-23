سوريا ترفع سعر المازوت تزامنا مع ارتفاعه في لبنان

منذ دخل المازوت الايراني الى الاسواق اللبنانية بدات الفوضى الرسمية بداية من لبنان الرسمي الذي اتخذ من قاعدة شاهد ما شفش حاجة قانونا وصولا الى عودة وزارة الطاقة امس الى تسعير صفيحة المازوت بالليرة اللبنانية في وقت ترفض الشركات المستوردة للنفط البيع بالليرة اللبنانية و بالتالي اصبح بحكم المؤكد ان يبيع التجار بالدولار الامريكي لكن لماذا كل هذه الفوضى و من المسؤول عنها؟ حكما هي وزارة الطاقة و على ما يبدو ان القضية مرتبطة بالتزامات خارج الحدود اللبنانية و تحديدا سوريا

حيث اكدت مصادر متابعة لملف المحروقات لصوت بيروت انترناشيونال ان سوريا رفعت سعر ليتر المازوت بداية اب الماضي و هي تعاني نقصا حادا في الاسواق بسبب الحصار و العقوبات الدولية و سيطرة قوات قسد على ابار النفط و بالتالي هي بحاجة ماسة الى المازوت المهرب من لبنان و كانت المفاجاة ان سعر ليتر المازوت في سوريا وصل الى ١$ امريكي اي سعر الصفيحة ٢٠$ فيما السعر في لبنان اقل من ١٣$ لذا ستبقى طريق تهريب المازوت اللبناني الى الداخل السوري سالكة و امنة ماديا و استراتيجيا

و اكدت المصادر لصوت بيروت انترناشيونال ان لا حل لازمة المحروقات في لبنان ما دامت سوريا تحت العقوبات و لبنان تحت سيطرة ايران.