سوريا تريد ٨٪؜ من الغاز المصري قبل وصوله الى لبنان

لبنان و سوريا وحدة المسار و المصير العبارة التي دفع لبنان ثمنها سنوات من الوصاية و الاحتلال العسكري السوري لبلاد الارز يبدو انها ستعود الى الواجه من جديد لكن من بوابة الكهرباء

سوريا كما لبنان تعاني ازمة كهرباء قاسية للغاية وساعات التنين تصل الى 21 ساعة اي مثل لبنان تماما. هنا بدا الحديث عن استعداد سوريا للتعاون مع رفع الغطاء الاميركي عن امكانية استجرار الغاز المصري لاسخدامه في معمل دير عمار و بالتالي انتاج الكهرباء بدعم من البنك الدولي

لكن وصول هذا الغاز الى شمال لبنان يتطلب مروره في الاردن ثم سوريا بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال سيستفيد الاردن من الغاز المصري لانتاج الطاقة الكهربائية و بيعها الى لبنان ضمن الخطة الموضوعة

لكن المستغرب هو ما حصلت عليه صوت بيروت انترناشونال من معلومات تفيد ان سوريا تطالب بحوالي 8% من كمية الغاز التي ستمر عبر الانبوب السوري وصولا الى شمال لبنان لانها بأمس الحاجة الى محاولة تامين بعض الساعات الاضافية خصوصا مع انقطاع مادة المازوت الحيوية قبل بدء فصل الشتاء

لكن حتى هذا غير مضمون لان هناك معلومات خاصة حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال تتحدث عن عدم رغبة سورية لتمرير الغاز عبر اراضيها و ستحاول اختلاق الاعطال و المطالبة بتأجيل انطلاقة المشروع لاسباب جيوسياسية

و استندت المعلومات الى حديث احد المحللين السوريين لفضائية عربية بالقول (طول عمره لبنان بلا كهرباء هلق صار بدو كهرباء)

لن يرضى النظام في سوريا ان يستقر لبنان و هو يعاني في الكهرباء و المحروقات و الغاز و بالتالي سيفعل مقولة وحدة المسار و المصير.