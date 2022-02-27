الأثنين 26 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
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سيناريو التّأجيل مُستمر… والسلطةُ تتذاكى على صندوق النقد الدّولي

منذ ساعتين
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التّطوراتُ الروسّية-الأوكرانيّة في تصاعدٍ مستمر، فيما الملفّاتُ اللّبنانية لا تزالُ تراوِحُ مكانَها. فالموازنة التي أقرّتها الحكومة لم تصِلْ بعِد إلى مجلس النّواب، كما أنّ دراستَها في لجنة المال والموازنة ستستغرقُ شهرا على الأقل، ما يُهدّدُ عمليّةَ الإقرار قبلَ الانتخابات النّيابيّة.

خطّةُ التّعافي الاقتصادي التي يُشّدد عليْها أيضا صندوقُ النّقد الدولي، لدعم لبنان ومساعدته ماليا لم تُنجز كاملةً بعد.

إزاء واقع التّأجيل المتمادي والقلق حول مصيرِ مساعدات صندوق النّقد الدّولي، جدّدَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مناشدتَه أمام الأمين العام لجامعة الدّول العربية أحمد أبو الغيط قائلا: إنّ لبنان يعيشُ أزمةُ غير مسبوقة على كلّ المستويات، ونحاولُ حلّها بكلّ الإمكانات المُتاحة، متّكلين على دعم أشقائه العرب وجميع الأصدقاء في العالم.”

وعلى الرّغم من موافقةِ مجلس الوزراء مبدئيا على خطّةِ الكهرباء، إلّا أنّ بعضا من بنودِها أحيل الى لجنةٍ وزاريّة مصغّرة، كما أنّ تشكيلَ الهيئةِ النّاظمة وتسميةَ أعضائِها وفق المعاييرِ الدوليّة، مؤجلّ.
إذا سيناريو التّأجيل مستمرّ حتى إشعارٍ آخر، فهل ستنسحب سياسة التأجيل على الانتخابات النيابية ايضا؟

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