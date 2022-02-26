سيّدة لبنانيّة تتحدى الماركات العالميّة… عمل على الموضة بالفريش دولار

اللبنانيون بعد الأزمة نوعان: الأول إستسلم لواقع ذلّ المصارف والصرّافين، ينام على حلم الفيزا ويستيقظ على واقع السجن الكبير، والثاني نفض غبار الإفلاس والأموال المحجوزة من عليه وإنتفض للعمل بتشغيل العقل والإرادة. رنا هي من القسم الثاني، هي من ذهب جنى عمرها بين عصابات المصارف، فقررت أن تؤسس لعمل جديد في لبنان بعيداً عن إختصاصها، وها هي اليوم تقف بعضلات عقلٍ مفتولة أمام الماركات الأجنبيّة.

السوق المحلّي بات ضيّقاً على قياس طموحها، لذا فهي توسّع ماسورة القياس نحو الخارج.

رنا تشغّل فريق عمل من تسويق ومبيعات، سوشيل ميديا، مصانع بالايادي العاملة، شركات النقل والتوصيل.

قبل الأزمة كانت الموضة في لبنان أن نضع الأموال في المصارف بإنتظار الفائدة، أما اليوم فالموضة هي أن ننتج ونعمل.