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شاب لبناني توقّف عن "النقّ" و إستقبل ال 2022 بفكرةٍ تؤمّن له المال

31 - ديسمبر - 2021
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ايلي، شاب لبناني علّمه الحجر الصحيّ و التسكير العام بسبب كورونا، كذلك علّمه الوضع المالي المتأزّم في لبنان على أن “النقّ” و التفرّج على تطبيقات سعر صرف الدولار و التحسّر على عزّ ال 1500، لن يؤمن له التقدّم في الحياة، فقرر أن يحوّل مطبخهُ إلى مصنعٍ صغير، و من وسائل التواصل الاجتماعي شركة تسويق… فكانت فكرتهُ حلوة بطعم الحلويات… وقرر أن تكون سنة 2022 بداية… إلى الأشرفيّة توجّهنا لنُنهي نحس 2021 بقصّة تفاؤل.

ما الذي يطمح له إيلي في السنين القادمة؟ و هل سيبقى في لبنان؟

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