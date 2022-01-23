شاب لبناني يجني عشرة ألاف دولار فريش شهرياً وهو في منزله… تعلّموا وسيلة جني الدولار

هناك من يستخدم السوشيل ميديا لاستعراض حياته وصحون الطعام الذي يناولها يومياً، وهناك من يستخدمها للتباهي بحياةٍ زائفة من وراء الكاميرا، وهناك من يستخدم السوشيل ميديا ل”ينقّ” ويثور على دولته التي سرقته وظلمته وهو “يأرجّل” في منزله وطبعاً هناك من يستخدم السوشيل ميديا لكي يجعل ال “أيكس” يندم على تركه له..أما “مو” فهو عرف كيف يستخدم السوشيل ميديا ليجني ألاف الدولارات الفريش وهو جالسٌ في منزله.

ما هو مخطط “مو” لتطوير عمله وجني المزيد من الأموال؟

ما يفعله “مو” هو إبداع في العمل و مقاومة في وجه الظروف الصعبة التي يمرّ بها شباب لبنان.

أصبح بإمكانكم أن تستغلّوا السوشيل الميديا التي بين أيديكم ليس للنقّ وإنما للعمل وجني الدولارات… فتفضّلوا.