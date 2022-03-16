شاب لبناني يجني من الخيطان والمسامير الفريش دولار

شكراً للأزمة اللبنانيّة التي علّمت شباب لبنان أن يكونوا أفضل من آبائهم، و أن لا يعتمدوا على كسل الحياة بإنتظار الفائدة الشهرية من المصارف. الأزمة علّمتهم العمل، التصميم وتحقيق المستحيل. سيرج، شاب لبناني من قلب قريته المتنيّة، حوّل غرفة في منزلٍ قديم إلى ورشة عمل. لمنتجٍ إبداعي يُصدّر إلى الخارج ويؤمّن له الفريش دولار. حكاية صمود من لبنان.

من ابرز إبداعاته، هي اللوحة التي يصمّمها وفقاً لتاريخ ميلاد الشخص، راسماً تراصف الأقمار والنجوم تماماً كما كانت لحظة الميلاد.

سيرج باقٍ في لبنان، يجذب إنتباه العالم كلّه نحوه عبر الإنستغرام.

سيرج يثبت أن شباب لبنان مثل المسمار، كلما تعرّض للضرب أكثر، ثبت أكثر في الأرض.