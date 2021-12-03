شاب لبناني يحوّل مخلّفات الدجاج إلى "فريش دولار"، كيف؟!

“على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة”، في لبنان بحره وبرّه، في بحرهِ غازٌ موعود، و على برّهِ ثرواتٌ كثيرة يمكن استكشافها لو تخلّى الشعب قليلاً عن “النقّ” وعن “الأرغيلة”. في قرية “مِحْمَرْشْ” البترونيّة شابٌ عشرينّي عمل على تحويل مخلّفات الدجاج (الروث) إلى أسمدة طبيعيّة أقلّ كلفة من الكيماويّة تجنّب الجيبّة ثقلها وتجنّب الصحة سرطانات الكيماوي… أسمدة تدعم الزراعة التي هي بدورها تدعم الاقتصاد الوطني… إندرو ضوّ، أضاء في عتمة ايام شبابنا بريق امل.

أندرو لم يحوّل المخلفات إلى أسمدة مغذيّة للتربة فقط، بل حوّل اليأس إلى أملٍ مغذٍّ للعزيمة اللبنانية.

من جرود البترون فكرة علّها تنتشر كالنار في هشيم طموحات الشباب.

من مخلفات الدجاج صنع أندرو أسمدة معدّة للتصدير، مصدر مهم للفريش دولار، فهل تلتفت الدولة إلى تصدير هذه البضائع بدلاً عن تصدير الشباب؟