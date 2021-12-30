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شارل جبور: الدولة اللبنانية مخطوفة من حزب الله

30 - ديسمبر - 2021
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أنّ المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.

وامل الملك سلمان خلال خطابه السنوي الذي ألقاه، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي أن تغير إيران سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

وقال، إنّنا نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف، كما نتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة.

للاضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا رئيس جهاز التواصل والاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور

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