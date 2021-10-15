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شاهدوا صور ١٩٧٥ تتكرر بالالوان سنة ٢٠٢١

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:00 مساءً
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الصور التي نراها باللونين الابيض والاسود تعود لبداية الحرب اللبنانية ومن الطبيعي عدم تكرارها من جديد لكن في لبنان يبدو أنّ أحدًا لم يتعظ، بدليل أننا عدنا ورأيناها مجددا.

لكن الصور الاصعب كانت لاهالي تلاميذ المدراس وهم يحاولون سحب اولادهم من المدارس التي تحوّل محيطها الى ساحة رعب في لحظات وتحولت أروقتها وطوابقها السفلية والى ملاجئ.

مصدر متابع قال لصوت بيروت انترناشونال ان المستغرب كان تصرف وزير الداخلية و البلديات بسام المولوي ووزير التربية عباس الحلبي اللذين اصرا على السماح للطلاب بالذهاب الى المدراس على الرغم من كل التوتر الذي سبق ليلة التحرك وكادت تلك القرارات المبنية على قلة خبرة سياسية ان تتسبب بكارثة في مدارس بيروت.

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