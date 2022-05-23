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شبح الجوع يهدد العالم

23 - مايو - 2022
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أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أزمة غذاء وشيكة قد تضرب العالم بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأوضح بوريل أن إمدادات الغذاء العالمية في خطر، ويرجع ذلك أساسا إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا إن أول الضحايا سيكونون المواطنون في الدول الفقيرة، وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على تأمين استجابة دولية لهذه الأزمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده قررت إيصال الصادرات الغذائية لأفريقيا ومناطق أخرى عبر طريقين بريين، لإنقاذ ملايين الجوعى في أفريقيا ودول أخرى.

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