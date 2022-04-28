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شكاوى المغتربين مستمرة فماذا يحصل في ديترويت في اميركا ؟

منذ 6 ساعات
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لا تزال شكاوى اللبنانيين المغتربين تتصاعد على وقع إجراءات اتخذتها وزارة الخارجية من خلال البعثات في الخارج لا تسهّل عملية الاقتراع ما طرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه الإجراءات. آخر الشكاوى التي وردتنا من ولاية ديترويت في الولايات المتحدة الأميركية التي يبلغ عدد المسجلين فيها ٢١٠٠ ناخب هم بأكثريتهم مسيحيين وشيعة، والنسبة الأكبر من بين المسيحيين مسجّلين في دائرة الشمال الثالثة خصوصاً من البترون والكورة اضافة الى ناخبين كثر من زحلة.
وكما في اوستراليا ودول أخرى كفرنسا مثلاً يشتكي أبناء الجالية في ديترويت من طريقة توزيعهم على مراكز الاقتراع بحيث تبيّن أنّ عدداً منهم سيضطر الى الانتقال الى ولاية شيكاغو أي بمسافة خمس ساعات في السيارة حيث مركز الاقتراع الذي حدّده القنصل هناك لهم، من دون أن يعرفوا سبب ذلك، وبحسب المعلومات عندما حاول راعي كنيسة مار شربل المارونية في ديترويت المونسنيور الفرد بدوي الاستفسار من القنصل وسيم إبراهيم المحسوب على حركة أمل، عن الإجراءات المتّخذة كون كنيسة مارشربل في ديترويت قدّمت قاعة للاقتراع، وعندما نقل المونسنيور شكاوى المواطنين من صعوبة الإجراءات المتّخذة محاولاً البحث معه عن حل لتسهيل اقتراع المغتربين في الولاية، بدأ القنصل ابراهيم بالصراخ عليه وأقفل الخط في وجهه. وهو ما دفع بالمونسنيور بدوي الى ارسال كتاب الى وزير الخارجية يشرح فيه ما يحصل في ديترويت. هذا ويتحدث أبناء الجالية عن تضييق يمارسه القنصل وسيم إبراهيم على أبناء الجالية من الطائفة الشيعية المعروفين بمعارضتهم للثنائي أمل -حزب الله. بحسب المعلومات قرر الوزير بوحبيب إيفاد القنصل بلال قبلان الذي سبق وكان قنصلاً عاماً في ديترويت لمتابعة ما يجري في الولاية علماً أنّ قبلان مقرّب من حركة أمل أيضاً لكنه معروف بعلاقاته الجيدة مع كل أبناء الجالية من دون تمييز. ملفت ما كشفه النائب جورج عدوان اليوم على هامش جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية التي لم تحصل ، فعدوان ألمح الى تمييز في التعاطي في الوزارة مع مشاكل اقتراع المغتربين عندما أكد أن الوزارة استجابت الى طلب الثنائي أمل -الحزب عندما اعترضوا على توزيع الناخبين في المانيا. والمعروف أن النسبة الأكبر من الناخبين الشيعة في دول الاغتراب هي في المانيا وتبلغ ١٠٥٦٩ مقارنة مع ٥٤١٠ مسجلين في cote d’ivoire علما أن عدد المسجلين من الطائفة الشيعية في دول الاغتراب هو ٤٤٩٦٧ موزعين بين اميركا وافريقيا وفي بعض الدول العربية والأوروبية.

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