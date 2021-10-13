شهر على ولادة الحكومة: الدولار بـ21 الف والبنزين بـ250 الف ليرة

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان حوالي 9 آلاف ليرة ليصل الى 242 ألفاً و800 ليرة، والـ98 أوكتان الى 250 ألفاً و700 ليرة. أمّا سعر المازوت فحُدد بـ235 ألفاً و200 ليرة، وقارورة الغاز بـمئتي والف ليرة لبنانية.

لكنّ معامل التعبئة رفضت اليوم تسليم الغاز رغم صدور جدول جديد للأسعار، معتبرة انه مجحف بحقها وييكبّدها الخسائر، مطالبة بتسعير قارورة الغاز وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

الدولار بـ21 الف والبنزين بـ250 الف ليرة والكهرباء مقطوعة 24\24… والحكومة؟ على وشك الانهيار نتيجة التجاذبات السياسية ، وسط صمت عميق حول خطط معالجة الازمات. المشهد قبل تأليف الحكومة منذ شهر، وبعده، لم يتبدّل، لا بل تحوّل من سيء الى أسوأ. فهل ان الحكومة تعمل بصمتٍ وتكتّم، ام ان مهمّتَها الحقيقية لا تتمثل بلجم الانهيار بل التحضير فقط للانتخابات النيابية؟

للتعليق حول هذا الموضوع انضم الينا الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري

اعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جا إثر لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،

انه سيتم التركيز خلال الايام المقبلة على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء.

واكد ان البنك الدولي يمكنه تأمين المساعدة والدعم التِقنييْن، ولكن على الدولة اللبنانية ان تديرَ عملية الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدماً في هذا الإطار.”