"شوي" عصافير و"منقلّ شغّال"... ابرز طرائف الإنتخابات

بالرغم من أن الإنتخابات في لبنان هذه السنة لم تكن فقط لإختيار مشرّعين ومراقبين في البرلمان وإنما جرت تحت عناوين أقليميّة ودوليّة كبيرة، إنتخاباتٌ بأحلك الظروف وأصعب الأيام، إلا ان شدّة المعركة لم تَحُلْ دون حصول إستراحات محاربين طريفة، كاميرا صوت بيروت إنترناشونال رصدت البعض منها ومازحت الناخبين.

حتى المساعدة المنزليّة تسيّست في لبنان وأصبحت من الكوادر.

اللبنانيون بقدر جديّتهم… بقدر ما يسعون إلى الترفيه عن أنفسهم في الأوقات الصعبة.

إن إرتفاع الحماسة تدفعك إلى إسقاط الورقة في صندوقة الإقتراع، لتسقط معها نظام قديم بائت







