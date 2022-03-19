شيرين تتصدر الترند في حفل زفاف ونانسي عجرم تطلق “ما تعتذر”

أحيى الفنان محمد حماقي حفلا جماهيريا وسط حضور كبير لجمهوره، أثناء مشاركته في مهرجان JTTX في جدة، حيث قدم حماقي خلال الحفل كوكبة من أشهر أغنياته بجانب اغنيات ألبومه الأخير يا فاتني.

كما تخللت الحفل مقطوعات موسيقية، قام بتقديمها DJ أصيل أشعلت أجواء سهرة جدة وسط تفاعل الحضور.

ليصعد مغني الراب العالمي (تايغا)، ويشعل المسرح بمجموعة من أعماله المميزة.

هذا بالإضافة الى 17 دي جي شاركوا من داخل المملكة وخارجها بالحفل.

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظي ظهورها المميز بتفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.



بخطوة لافتة، دعا الفنان اللبناني رامي عياش مجموعة من الأطفال النازحين السوريين الذين شاركوا سابقاً في ترند ” قصة حب” على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث دعا رامي عياش الاطفال إلى منزله حيث أدى معهم الرقصة، كما نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص عبر تويتر، قال فيه: “بالأمس صوّروا من مخيّم النازحين فيديو عمل ترند مليء بالفرح الممزوج بالمعاناة، واليوم دعيتهم لجلسة محبة، زاروني وأعطوا قلبي دفء وحب ما إلو مثيل… الله يحفظ أطفال الدنيا كلها، وربي يرعاهم ويعوضهم ويحفظهم”.

طرحت الفنانة نانسي عجرم كليبها الجديد “ما تعتذر”، بعد طول انتظار، ليحقق انتشارا وتفاعلا كبيرامن قبل الجمهور ويلامس ال٣ ملايين مشاهدة حتى الآن.

وجاء فيديو الأغنية في شكل فيلم قصير عن زوجة تعاني من إدمان زوجها للمخدرات، الكليب من بطولة الممثل رودني الحداد و دمن إخراج سمير سرياني، “ما تعتذر” من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع باسم رزق.



أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان “ساعة رمل” وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب لتنتشر بسرعة كبيرة وتحقق النجاحات الرقمية.

ساعة رمل، من كلمات علي مولى، ألحان محمود عيد ومن توزيع إيليا نستا أما الكليب من إخرج رامي نبها.



بعد النجاح المميز الذي حققته أغنيات “عشانك”، “قدام الكل” و”لسا معاكي” أطلق الفنان الفلسطيني حسام السيلاوي أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “شايف طيفك” لتحظى بتفاعل كبير بين الجمهور وتتعدى المليون مشاهدة بعد يوم واحد على إطلاقها.

الأغنية رومانسية الطابع وهي من ألحان وكلمات سيلاوي أما الكليب فمن إخراج محمود رمزي.