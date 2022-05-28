شيرين عبد الوهاب الى المحكمة وحسام حبيب يواجهها

استدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد الفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في ما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه في اتهامه بسبّها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.

وقال جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد في تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفويًا، بعد أسبوعين من الطلاق أمام 4 شهود ونفى تهديده لها بالسلاح.

وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص آخر عليه قضية تبديد أدى إلى تأجيل استلامه للترخيص.

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه. وصرح حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وطالبت الفنانة شيرين عبدالوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.







