السبت 6 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيرين عبد الوهاب الى المحكمة وحسام حبيب يواجهها

28 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

استدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد الفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في ما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه في اتهامه بسبّها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.
وقال جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد في تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفويًا، بعد أسبوعين من الطلاق أمام 4 شهود ونفى تهديده لها بالسلاح.
وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص آخر عليه قضية تبديد أدى إلى تأجيل استلامه للترخيص.
وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه. وصرح حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.
وطالبت الفنانة شيرين عبدالوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

    المزيد من فيديو

    3:47
    وداعاً لجرّة الغاز في لبنان
    3:09
    كذبة الكابيتال كونترول
    4:08
    روميه.. ما هي رسالة السجناء للخارج؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    الراحل جورج الراسي وحاتم
    بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
    جورج الراسي
    تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي