شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلات جدة ومحمد عساف يلتقي توأمه في دبي

بعد بلقيس.. محمد عساف يلتقي بتوأمه والصدمة واضحة على وجهه

إنضم الفنان الفلسطيني محمد عساف إلى الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس بحصوله على تمثال شمع خاص به في متحف “مدام توسو” في فرعه في مدينة دبي.

وشارك محمد عساف المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام صوراً وفيديوهات من أجواء مشاهدته لأول مرة للتمثال، إذ ظهر والصدمة على وجهه من شدة الشبه بينهما. ومن المقرر أن يفتح مدام توسو دبي أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليّاً تتيح للزوار التقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في الشرق الأوسط.

شيرين تضيء فعاليات صيف جدة

أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلها الأول في المملكة العربية السعودية هذا العام، ضمن حفلات صيف جدة، كما أنها الإطلالة الأولى لشيرين بعد أزمة التسريبات التي صدرت عن والد زوجها حسام حبيب منذ فترة. حفل شيرين تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غنت شيرين أجمل أغنياتها. يذكر أن شيرين ستحيي حفل آخر في السعودية يوم 4 سبتمبر الحالي في الدمام.

بعد نجاح “حبيت”.. سعد رمضان يكشف تفاصيل أغنيته الخليجية الجديدة

بعد نجاحه بأغنيته الجديدة “حبيت”، كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن أغنية خليجية جديدة يستعد لتحضيرها، وهي من كلمات محمد القاسمي وألحان ابراهيم الغانم وتوزيع وليد سلطان.

كما أنه يحضر عدة اغنيات تتنوع بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية وسبق أن طرح أغيتين هما “قصة حب” و”حبيت”.

الجدير ذكره ان الفنان سعد رمضان أصيب منذ فترة بفيروس كورونا وأعلن تعافيه منذ ايام.

سلاف فواخرجي صبا مبارك فاطمة الصفي وغيرهن يجتمعن في أضخم عمل داخل سجون حقيقية

بدأت شركة ” Eagle Films ” للمنتج اللبناني جمال سنان تصوير عمل دراميّ ضخم، بعد تحضير دام لـِ ٦ أشهر. العمل هو الأضخم إنتاجياً وقد تم إعداد وبناء ديكورات خاصة على مساحة ضخمة، لتصوير العمل فيها، خصوصاً أنّ الحكاية تقارب عالم سجون النساء، ومستوحاة من قصص حقيقية هزّت الرأي العام. وهو معالجة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، إخراج علي العلي ومن أعمال شاهد الأصلية.

لم يتم تحديد اسم نهائي للعمل بعد، وقد انطلق تصويره قبل أيام في بيروت، ويضم مجموعة من أبرز النجوم العرب من السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري وغيرهم من النجوم.

نجوم بوليوود ينعون سيدهارت شوكلا عقب وفاته المفاجئة

غيب الموت صباح الخميس الفائت نجم بوليوود الهندي سيدهارت شوكلا عن عمر ناهز 40 عاماً، وذلك إثر نوبة قلبية، وفقاً لتقرير مستشفى “كوبر” في مومباي، والذي أكد أن الراحل قد تناول بعض الأدوية قبل النوم ليرحل أثناء نومه.

ونعاه عدد كبير من النجوم في بوليوود كما متابعوه الذين عبروا عن صدمتهم لمعرفتهم بنبأ وفاة سيدهارت

إشارة إلى أن شوكلا ظهر لأول مرة في التمثيل عام 2008، وهو الفائز في النسخة الـ13 من برنامج تلفزيون الواقع الهندي الشهير Bigg Boss.