شيرين عبد الوهاب تنفصل رسميآ عن حسام حبيب و توفيق رشوان يهز الشارع المصري

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنباء انفصالها من حسام حبيب مشيرة إلى أنّ الطلاق وقع بالفعل، وأن أسبابه تخصها وحدها ولا داعي للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وناشدت، في بيان، وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرّي الدقة فيما ينشر، وعدم بث أخبار، أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.

وأضافت أنّ الانفصال تمّ في هدوء، وليست هناك خلافات مع طليقها حسام حبيب، وأن كل ما ورد حول ذلك، لا أساس له من الصحة، وإنما هو قلب للحقائق، حيث تكن كل الاحترام له.

وأوضحت أنّها أصدرت بياناً صحافياً لحسم الجدل في هذا الأمر، واحتراماً لجمهورها الذي يساندها دائماً في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائماً. وقرّرت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مشيرة إلى أنّها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصاً أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عنهم وعن حياتها الفنية بعض الشىء.

وأكّدت نيتها العودة بقوة إلى الساحة، وأنّ لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

أحيت النجمة العراقية رحمة رياض حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح المجينة في العاصمة مسقط بسلطنة عمان لأوّل مرّة، حيث أبهرت الجمهور بباقة من أجمل أغنياتها التي يعشقها الجمهور.

ولفتت رحمة رياض، أنظار الجمهور عندما قدمت موقفاً إنسانياً من خلال استضافة شاب من ذوي الهمم على المسرح للغناء معها، حيث انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركته رحمة رياض، عبر خاصية الستوري في حسابها على “إنستغرام”.

وأحدث المقطع تفاعلاً كبيراً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جلس الشاب على “كرسي متحرك”، وجلست بجانبه رحمة رياض، تغني معه حيث قاما سوياً بتأدية أغنيتها “الكوكب”. وفي موقف مؤثر جدًا أمسك الشاب يد رحمة فقامت بتقبيل يده ما جعل الجمهور يصفق لها على موقفها الإنساني

فبعد الجدل الكبير إثر تصريحاته حول رفع ابنته الصغرى آية قضية ضده حول الميراث، خرجت ابنته الأخرى الإعلامية هبة رشوان توفيق عن صمتها.

وقالت في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إن المال مال والدها، مؤكدة أنه حر فيما يفعله به وكيف يوزعه. كما ردّت على ما قاله ابن أختها في تصريح سابق، حول نيته رفع دعوى تشهير، بأن حديثها مع أبيها كان واضحاً ولا يحمل أي نوع من أنواع الإساءة أو التشهير، مؤكدة أن كلام الشاب مردود عليه.وأضافت أنها ووالدها أكدا أن هناك قضية وأزمة عائلية دون ذكر أي تفاصيل، متسائلة عن التشهير في كلامها. يشار إلى أن حالة من الصدمة والذهول يعيشها الجميع في مصر، بعد إعلان الفنان رشوان توفيق عن المأساة الكبيرة التي يعيشها في الوقت الحالي بسبب ابنته الصغرى، بعدما قامت بمقاضاته بمعاونة زوجها وابنها، من أجل السيطرة على ما يملك، على الرغم من كونه لم يعد يملك شيئا في الوقت الحالي، وهو ما جعله يعيش في حالة نفسية سيئة للغاية.

طرحت النجمة داليدا خليل أغنيتها الجديدة “مودي عالي” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب الأغنية باللهجة المصرية، وقد حملت توقيع الشاعر كمال جلال خير بك، وألحان كلٍ من يوسف عراجي، كريم طاهر وبدر الدين بو مشوي أما الكليب تحت إدارة المخرج بيار خضرا.