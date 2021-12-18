شيرين عبد الوهاب “حب حسام حبيب شوهني” و ناصيف زيتون يطلق “عالسريع”

لا تزال أزمة انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الفنان حسام حبيب و حلقها لشعرها متصدرة التراند على الساحة الفنية.

وصرحت شيرين، في حوار إعلامي: “حسام كبّرني ووضعني فوق رأسه تاجاً، يا فرحتي بهذا الحب، ماذا فعل لي؟ شوّهني، لأنه جعلني أتحمّل ما لا طاقة لي به، لن أتكلم على أحد، إن كان زوجي أو الذي قبله”.

وعن لوك حلق شعرها قالت شيرين: “اللوك أخدته وراثة عن أبويا لما بحس بشوية اكتئاب بشيل شعري، والمرة دى كانت صعبة شوية وعلى قد صعوبة الحدث شيلت شعري و انا كده إرتحت. الجدير بالذكر إنو شيرين طرحت أحدث أغانيها بعنوان “خاصمت النوم”، و هي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات دورته الأولى في مدينة جدة، بعد أن استمر لمدة عشرة أيام.

وعرض المهرجان 138 فيلما لأكثر من 67 دولة مشاركة، بحضور باقة كبيرة من نجوم العالم كله، الذين حرصوا على المشاركة بالمهرجان و تصدرت إطلالاتهم على السجادة الحمراء الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي و أبرزهم ياسمين صبري،درة،هند صبري و العارضة العالمية ناوومي كامبل و غيرن من النجوم.

أجواء حماسية وتفاعل كبير شهده الحفل الذي جمع محمد حماقي وبلقيس لإفتتاح مهرجان دبي للتسوق من حديقة البرج بالدوانتاون في دبي، حيث بدأت السهرة بتقديم لجين عمران لـ بلقيس التي قدمت أجمل أغانيها، معبرة عن سعادتها بهذه المشاركة، وبعد بلقيس وصل محمد حماقي الذي كان متحمس جداً قبل صعوده على المسرح ليقدم حفل لا ينتسى لجمهوره.

بعد تأجيل عرضه لعامين ونصف أبصر فيلم “يربوا بعزكن” النور مؤخرآ بدور السينما اللبنانية لينال استحسان الجمهور بشكل كبير.

الفيلم جمع الكوميديا والدراما و استطاع خرق الجمود الحاصل في السينما اللبنانية، ونقل حقيقة المجتمع اللبناني كما هي دون أي تجميل للصورة “يربو بعزكن” من كتابة آيزك فهد، ودوريس سابا، وإخراج دفيد أوريان، ويجمع باقة من الممثلين مثل عمار شلق، غبريال يمين، تقلا شمعون، نيكولا دانيال، وفاء طربيه، باميلا الكيك، شادي حداد، رولا بقسماتي و غيرن.

أطلق الفنان ناصيف زيتون أغنيته الجديدة “عالسريع” عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات رياض العلي وألحان أحمد بركات، و سرعان ما تصدرت التراند لتحصد أكثر من ٦٠٠ ألف مشاهدة بعد يومين فقط على إطلاقها.

أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة بعنوان “قلبي على قلبو” وهي من كلمات أحمد ماضي و ألحان زياد برجي. وتجتاح الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي بحيث انتشرت بشكل سريع ولافت اذ بدأ الجمهور يتفاعل معها من لحظة صدورها معبرين عن اعجابهم بها ومتمنيين النجاح لنوال بكافة الأعمال التي تقوم بها.

أطلق الفنان جوزيف عطية أغنيته الجديدة “بدقلّك” على قناته الخاصة عبر موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، لتلاقي تفاعل كبير من قبل الجمهور. وتصبح بين أول ٣ أغنيات على لائحة التراندينغز.