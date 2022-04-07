صارحوا الفقير… لقمة عيشك بخطر !

على ما يبدو إن أزمة الخبز في لبنان قد بلغَت ذُرْوَتَها، خصوصًا بعد توقف عدد من الأفران والمخابز عن الانتاج، بعدما شهدت للأسبوع الثاني على التوالي نقصًا في تسليمات الطحين من المطاحن لأسباب عدّة، ابرزها تأخر المصرف المركزي في تسديد ثمن بواخر القمح المستورد بالإضافة لتأخر صدور نتائج التحاليل المخبرية للقمح المستورد وإقفال كبرى المطاحن في البلاد بالشمع الأحمر لاحتوائها قمحاً غير مطابق للمواصفات.المشكلة الحقيقية تكمن في احتمال نفاد الكميات المتبقية من القمح المدعوم، عندها سنكون أمام واقع يفرض رفع الدعم عن ربطة الخبز التي قد يصل سعرها الى ارقام صادمة وخيالية.اذا القرار اليوم بيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتمنّع عن الدفع لاسباب مجهولة، قد تكون لتصفية حساباته السياسية مع المعنيين… وبين سلامة والمعنيين، ما رايحة الا عالمواطن







