صافي كالو يعلن عن تقديم الشيخ بهاء الحريري منحًا تعليمية لأكثر من ألف طالب وطالبة

استكمالا لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان اعلن الشيخ بهاء الحريري على متابعتها، وغداة ما اصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من ادانة للمتهمّين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتابعيّن ل”حزب الله” ولمناسبة الذكرى السابعة عشرة لانطلاق ثورة الاستقلال الثاني في الرابع عشر من اذار ٢٠٠٥.

زار الممثل السياسي للشيخ بهاء الحريري السيد صافي كالو على رأس وفد من مؤسستي”سوا للبنان” و”نوح” ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء في وسط بيروت حيث تمت قراءة الفاتحة عن ارواحهم.

وقد اعلن كالو عن مبادرة لتقديم منح تعليمية لاكثر من الف طالب وطالبة من قبل مؤسسة “نوح” برئاسة السيدة حسناء الحريري.

وقال كالو “قمنا اليوم بزيارة ضريح شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري، وفي ذكرى الرابع عشر من اذار اراد الشيخ بهاء الحريري ان يقول انه في مثل هذا اليوم من 17 عاما كان لدينا فرصة تاريخية حيث فتح التاريخ بابه الواسع لبناء وطن سيد حر مستقل، وكان يمكن ان تسوده العدالة والازدهار، ولكن منذ ذلك الحين حتى اليوم خسرنا كل ما نملكه وبطريقة سريعة حتى وصلنا الى الانهيار الذي نعيشه اليوم، ولكن في الاثناء كانت العدالة تسير في خطوات ثابته وخير دليل هو القرار الاخير لغرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان الذي اثبت ان العدالة لا تنام وهي اتيه لا محالة، للاسف عكس العدالة الموجودة في وطننا المسلوب الارادة، وفي هذه الذكرى واستكمالا لما بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ اكثر من 40 عاما اراد الشيخ بهاء الحريري بتقديم منح تعليمية لاكثر من الف طالب وطالبة من مختلف المناطق اللبنانية لمساعدتهم على تحمل اعباء الانهيار الذي وصلنا اليه، وهذه المنح ستقدم من خلال مؤسسة “نوح”.

السيد صافي كالو اشار الى ان بهاء الحريري ومن خلال مبادرته هذه اراد التأكيد بأن مسيرته مستمرة وسيستكملها في المستقبل وخلال السنوات المقبلة وهي لن تتوقف.