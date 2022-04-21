صامدة منذ قرن.. حرفة يحميها أجيالها وتتركها الدولة في مهبّ المواجهات

يتشبث وسام بالحفاظ على حرفته، جهازه العصبي يستنفر عضلاته للإمساك بإرث جده ووالده، تعلمها في الصغر ويستمر في نقشها في الكبر، يصب حرارة الحنين بالسكين على مصنوعته، ويرسم علامات لا تضمحّل بفعل مرور الزمن.

عمر الحرفة وصل إلى اليوبيل الذهبي وعدّتها تتألق كلما أعتقتها السنوات.

أدوات عمرها ثلاثة أجيال بدأت مع الجد أكملها الوالد وهي مستمرة مع الإبن القلق عليها.

العائلة الصغيرة قدّرتها دول كبرى، نقشت اسم لبنان على جلديات المشاهير، لكن اسمها لم يُلحظ في سجّل دولة تحرمها من كل الحمايات.

حرفة سرج الخيل أتقنتها عائلة حوري، حصدت الجوائز العالمية وقدمت الابتكارات لكل العالم، وجدت قبل لبنان الرسمي ولبنان الرسمي لا يقدّرها.