صبايا لبنان يستقلن الدراجات بسبب غلاء البنزين

عندما أسُميّنا بطائر الفينيق لم تأت التسمية جَزافاً بل جاءت لتوصفنا بكل ما نحمل من عزمٍ و إرادة، من عشقٍ للحياة في وسط جمر السياسين الحارقين لأحلامنا. و المصطلح ينطبق علينا أكثر في عام 2021، بعد أن أصبح البنزين مُراداُ لا يطالهُ سوى قلّة من الأغنياء و كثرةٌ من الحقراء الجالسين على كراسي الحكم. البعض من صبايا لبنان قرّرنَ الا يذلهنَّ دولار البنزين او التجار ولا نظرات المجتمع الذكوري المقززة لهنّ، ركبن الدراجات نحو يومياتهنّ بقوة التاء المربوطة.

حتى و لو أن البعض من فاتلي الشوارب لا يزال ينظر لهّن بفوقيّة الذكوريّة، الفتيات ينظرّن للمستقبل بروعة الأنثويّة.

لا يوجد بنزين؟! لا مشكلة، يوجد مكانه إرادة صلبة، عزيمة، صلابة، و حريّة… كلها كلمات بالمؤنت السالم من قهر الايام.