صحافيّ يتحضّر للدكتوراه.. وجد في أرضه مصدر تمويلٍ في عزّ الأزمة

مجازٌ بالماجستير ويتحضّر للدكتوراه، صحافيٌ من المفترض به أن يكون جالساً وراء مكتبهِ يكتب التقارير الصحافيّة، لكن وعيه الإجتماعي عاد به إلى الأرض ليحرر بدل المقالات، الفكر من جموده ويلفت نظر الناس إلى أن زمن الكسل إنتهى في لبنان وحان وقت العمل. من قرية بتغرين المتنيّة مبادرة مفيدة لكل شابٍ لبناني، الضوء الصغير يدفىء في عزّ البرد.

المنتج الذي بدأ صغيراً ها هو يكبر على وسع مساحة الوطن.

فراس، يؤمّن العمل لكثيرٍ من اللبنانيين وخصوصاً لأهله في بتغرين، وهنا باطن العمل واساسه.

فراس الذي يتحضّر للدكتوراه إلتجأ الى منتجات الألبان والأجبان ليؤمّن مدخولاً مرموقاً، غير خالٍ من دسم النجاح.