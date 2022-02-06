صحيفة سعودية: بهاء الحريري المرشح الاول للانتخابات اللبنانية

كشف بهاء الحريري في أول حوار مع صحيفة اليوم السعودية انه عازم على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في أيار المقبل كونها نقطة محورية في تاريخ لبنان مشيرا الى ان الشعب اللبناني لا يريد فقط قيادة جديدة غير ملوثة بالفساد المستشري بل يطالب بذلك.

وأوضح ان طموحه الوحيد هو فعل ما بوسعه لخلق لبنان حر ومستقل ومزدهر يمكنه ان يأخذ مكانه الصحيح على الساحة الدولية لافتا الى انه كان محظوظا وهو يسعى لمساعدة الذين يسعون الى تغيير حقيقي ودائم لبلدي لبنان.

ورحب بهاء الحريري بجميع المساعدات لبلده وخصوصا تلك المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والعمل الانساني مشيدا في الوقت نفسه بوقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانب الشعب اللبناني واضاف ان أهمية ترتيب البيت اللبناني هي للتأكد من ان هذه المساعدات تذهب مباشرة الى المحتاجين وليس الى البيروقراطيين الفاسدين.

ودان من جهة أخرى الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين والاعيان المدنية في السعودية باعتبارها تحديا لجميع القوانين والمواقف الدولية.

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