صفعة لحزب الله في الكويت

بعد خلية العبدلي، حزب الله مجددا في قبضة الأمن الكويتي من خلال مجموعة جديدة متعاونة مع الحزب ألقى جهاز امن الدولة في الكويت القبض عليها بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع حزب الله في سوريا واليمن.

وكشفت صحيفة السياسة الكويتية ان وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال “العمل الخيري”.

وأوضحت أنَّ جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة “حزب الله”، وتهريب المخدرات.

من جهتها نشرت منصّة “نيكست الإعلامية” عبر صفحتها على تويتر أسماء المقبوض عليهم وهم: حبيب غ، جمال ش، جلال ج، وجاسم د.

وهذه تعتبر الضربة الاهم في الكويت بعد6 أعوام على افتضاح امر خلية العبدلي في 13 آب 2015 اذ تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من القبض على خلية حظيت بدعم حزب الله، وقامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي بكميات كبيرة، وقامت بالتخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب على استخدامها بقصد هدم النظم الأساسية في دولة الكويت.

وفي آب من عام ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 12 مدانا في قضية خلية “حزب الله”، وقالت إن البحث جار عن اثنين آخرين.

وفي معلومات صوت بيروت انترناشيونال أن الاسبوع المقبل سيشهد تطورا بارزا بالنسبة الى العلاقة مع دول الخليج وهو ما بدأ يحضر له حزب الله من خلال قرار يوصي بالعمل لمواجهة احتمال ترحيل لبنانيين موالين له وتوفير عمل العائدين وتوجيه الموالين له في المهجر لضرورة حذف حساباتهم على مواقع التواصل.

اذا المواجهة مفتوحة بعدما حول حزب الله الحكومة رهينة تحت قبضته، وهو يواصل ضرب الدولة وصولا الى الدمار الشامل.

كل ذلك والتوتر بين لبنان ودول الخليج يرتفع منسوبه وجديده اعلان رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان عجلان أن جميع الشركات الوطنية السعودية، أوقفت كل تعاملاتها مع الشركات اللبنانية، كذلك مع الحكومة اللبنانية، التي بررت الهجمات على السعودية.