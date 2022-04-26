صلاح سلام: لبنان بأمس الحاجة للصندوق والسفيران السعودي والفرنسية سيشرفان مباشرة على توزيع المساعدات

كشف السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، أمس عن أن “اتفاقية الصندوق السعودي – الفرنسي” ستوقع اليوم لدعم الشعب اللبناني.

وقال البخاري بعد إفطار أقيم على شرف القادة الروحيين اللبنانيين أنّ “الاتفاقية تتضمّن 35 مشروعاً في لبنان تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة”.

وسيتولى الصندوق المساعدة في 6 قطاعات تباعاً وهي توزيع مساعدات غذائية عاجلة، والحفاظ على الأمن الغذائي، لا سيما في مجال تأمين القمح، وتقديم مساعدات للقطاعات الصحية، والتربوية، وتقديم مساعدات للأجهزة الأمنية الرسمية.

للإضاءة على هذا الملف إنضمّ إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة اللواء الكاتب الصحافي صلاح سلام.

-أستاذ صلاح أهلاً بك. لماذا إطلاق الصندوق في هذا التوقيت تحديداً وكيف ستكون انعكاساته على الواقع الإقتصادي اللبناني؟

-من سيشرف رسميّاً على صرف هذه الأموال لبناء المشاريع؟ وما دور الحكومة اللبنانية في ذلك؟

-هل من دول أخرى ستساهم في دعم الصندوق؟

– كنّا قد أشرنا سابقاً خلال نشراتنا الإخبارية أنّ شخصية سعودية معروفة ستكون موجودة خلال التوقيع. أيمكن الإفصاح عن هويّتها؟

الكاتب الصحافي صلاح سلام شكرا لك على هذه المداخلة.