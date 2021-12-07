الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق النقد الدولي لن يودع "قرشاً" في لبنان قبل "الكابيتال كونترول"

7 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2021 12:23 صباحًا
A A A
طباعة المقال

جال وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد أرنستو راميريز على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأكد الوفد “استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يُمَكّنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة”، لافتا الى ان “مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني”.

وافادت مصادر مالية دولية لصوت بيروت انترناشونال، ان زيارة الوفد تأتي في اطار تعارف رئيس البعثة الجديد على الرؤساء، وان المفاوضات ما زالت في مراحلها الاولى، مشددة على ان صندوق النقد الدولي لن يودع “قرشاً” واحدا في لبنان قبل اقرار قانون للكابيتال كونترول يراعي متطلباته؟ وبالتالي لا برنامج ولا خطة إنقاذ قبل هذا الاصلاح الاساسي.

بلغ ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الازمة ولغاية اليوم أرقامًا غير مسبوقة، مع وصول
معدل التضخم منذ كانون الاول 2019 الى تشرين الاول 2021 الى 519%
ومعدل التضخم الاجمالي للأغدية والمشروبات غير الكحولية  الى 2067%. هذه المعدلات مرجحة للارتفاع أكثر مع مواصلة سعر صرف الليرة الانهيار امام الدولار، ومع استعداد الحكومة لإقرار الدولار الجمركي.

للإضاءة اكثر حول هذا الموضوع انضم الينا  نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.

    المزيد من فيديو

    2:52
    بعد تحديد موعد الاستشارات.. لبنان الى "مرحلة من التجاذب العقيم"؟
    2:16
    رائحةُ طريقِ المطار بين الحلولِ الترقيعيّة والمخاطر الصّحية
    2:59
    الدولة اللبنانيّة تقتل السجناء في رومية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!