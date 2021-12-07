صندوق النقد الدولي لن يودع "قرشاً" في لبنان قبل "الكابيتال كونترول"

جال وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد أرنستو راميريز على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأكد الوفد “استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يُمَكّنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة”، لافتا الى ان “مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني”.

وافادت مصادر مالية دولية لصوت بيروت انترناشونال، ان زيارة الوفد تأتي في اطار تعارف رئيس البعثة الجديد على الرؤساء، وان المفاوضات ما زالت في مراحلها الاولى، مشددة على ان صندوق النقد الدولي لن يودع “قرشاً” واحدا في لبنان قبل اقرار قانون للكابيتال كونترول يراعي متطلباته؟ وبالتالي لا برنامج ولا خطة إنقاذ قبل هذا الاصلاح الاساسي.

بلغ ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الازمة ولغاية اليوم أرقامًا غير مسبوقة، مع وصول

معدل التضخم منذ كانون الاول 2019 الى تشرين الاول 2021 الى 519%

ومعدل التضخم الاجمالي للأغدية والمشروبات غير الكحولية الى 2067%. هذه المعدلات مرجحة للارتفاع أكثر مع مواصلة سعر صرف الليرة الانهيار امام الدولار، ومع استعداد الحكومة لإقرار الدولار الجمركي.

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