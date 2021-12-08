صوت بيروت إنترناشونال تكشف فضيحة، عناصر الأمن العام يعملون "فاليه باركينغ" ويتورّطون بسرقة سيارة

في منطقة مار مخايل، وعند السهر في الليل، تُعطي سيارتك لل”فاليه باركينغ” وتنتهي من سكرة السهرة لتأتيك فكرة السرقة. فتاة لبنانية – أميركيّة من ذوي الاحتياجات الخاصة، سلّمت سيارتها ولم تجدها، لتكتشف بعد التحقيقات أن من سلّمتهم السيارة هم عناصر في مديرية الأمن العام، يعملون بدوام جزئي في الليل بركن سيارات الساهرين في المنطقة، و قد تورّطوا في عملية سرقة سيارتها. التفاصيل يرويها صديقها و هو شاهد عيان.

صوت بيروت إنترناشونال حصلت على نسخة من المحضر الرسمي، وفيه شهادة المفتش الممتاز في الأمن العام، والمتّهم بالتورّط بسرقة السيارة حسب المحضر الرسمي.

التقرير تحذير وإخبار، تحذير للناس من فوضى “الفاليه باركينغ” وإخبار للسلطات المعنيّة للتحرّك.

هنا وقعت جريمة السرقة وبدل الفضيحة فضيحتين، الأولى هي عن عمل عناصر أمنيّة كفاليه باركينغ والثانية هي عن تورّطهم بعملية سرقة، يُطلب إذاً من الدولة التحرّك فوراً لحلّ القضيّة.