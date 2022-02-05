الأحد 4 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
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صوت بيروت إنترناشونال من داخل سجن رومية: قتيل من المرض ومشاريع قتلى من البرد

منذ 3 دقائق
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اللبنانيون في السجن الكبير على تباعد كبير مع المساجين في السجن الصغير في رومية، هناك حيث الشمس تشرق على ألم وتغرب على وجعٍ أكبر وخوف من ألم الغد القادم. هناك حيث العقوبة يقضيها السجين بضعف نطق المطرقة، بثقل الهويّة اللبنانيّة و لعنة الانتماء إلى هذا الوطن السجين… ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف لوطنٍ سجينٍ أن يُنصف سجناءه؟ تلقينا اتصالا من قلب سجن رومية، بصوتٍ يخنقه الوجع، سجين مات مرضاً وآخرون ينتظرون الموت.

علّ الصوت يصل إلى ما تبقى من ضمائر للسجانين الكبار في الوطن، مديرو السجن الكبير “لبنان” سياسيوه الذين يحكمون علينا بعقوبة الهجرة أو الموت. فهل تحوّل سجن روميه، من سجنٍ إلى معتقل؟

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