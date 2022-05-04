الأربعاء 3 شوال 1443 ﻫ - 4 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضغط وترهيب في الدوائر ذات الاغلبية الشيعية… ما هو السبب؟

منذ 32 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تتوالى الممارسات الترهيبية الضاغطة على المرشحين في الدوائر ذات الأغلبية الشيعية القريبة من حزب الله، والتي بدأت في الجنوب في الدائرتين الثانية والثالثة واستمرت ولا تزال في دائرة بعلبك الهرمل. فلماذا يلجأ الحزب الى هذه الممارسات طالما تؤكد كل الاستطلاعات أنه سيحافظ على كتلته النيابية؟

الواضح أن حزب الله يلجأ الى الضغط على المرشحين وخصوصاً الشيعة بشتى الوسائل في الدوائر التي تشكّل بيئته فيها الأكثرية، وذلك انطلاقاً من خشيته من أي اختراق لصوت شيعي آخر، منعاً لتغلغل التعددية الى بيئته. والآخر ليس في الضرورة أن يكون خصماً في السياسة أو يحمل مشروعاً آخر غير مشروع الحزب، والأمثلة على ذلك كثيرة فلائحة معا نحو التغيير مثلاً في دائرة الجنوب الثالثة وأغلبيتها من الحزب الشيوعي، تتحدث باسم المقاومة وخطابها لا يختلف عن خطاب حزب الله لكن ورغم ذلك تعرضت للقمع. وكما في الجنوب كذلك في البقاع الشمالي حيث يستشرس حزب الله في بعلبك الهرمل لقطع الطريق على اللائحة التي تجمع القوات اللبنانية ومرشحين شيعة معارضين للحزب.

واستشراس الحزب في هذه الدائرة الى حد التعرض بالضرب لأحد المرشحين واطلاق النار على لقاء انتخابي ودفع ثلاث مرشحين شيعة الى الانسحاب كل ذلك لأن الأرقام تُظهر أن هناك فرصة حقيقية لوصول نائب شيعي معارض لحزب الله وقد ينضم الى تكتل القوات اللبنانية، الامر الذي لن يقبل به حزب الله بأي شكل من الاشكال، خصوصاً أن عدد الناخبين الشيعة المعارضين الذين صوتوا عام ٢٠١٨ بلغ ١٧ الفاً أي ما يعادل حاصل انتخابي للائحة المنافسة للحزب.

    المزيد من فيديو

    0:45
    بيونغ يانغ تُطلِق صاروخاً باليستياً
    0:56
    الحرب الروسية على أوكرانيا… البابا فرنسيس يطلب لقاء بوتين ولا يلقى ردّاً
    3:26
    جريمة 4 آب.. المحاسبة مرهونة بتعيينات قضائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الأمن الداخلي
    فيديو لفتاة تسير وهي “نصف عارية”.. وتعليق لقوى الأمن!
    مبارزة نارية بين “لامبورجيني” وأسرع “اس يو في” فاخرة في العالم! (فيديو)
    وزير الاتصالات جوني القرم
    قرار من وزير الاتصالات لحاملي “خطوط ألفا”