طائرة الميدل ايست اقلعت الى دبي من دون حقائب

تلك المشاهد الخاصة لصوت بيروت إنترناشونال من داخل مطار رفيق الحريري الدولي ليست في شهر تموز و لا اب و لا حتى موسم اعياد الميلاد وراس السنة بل في تشرين الاول من العام ٢٠٢١ . الزحمة غير عادية و لا طبيعية وعندما سألنا عن السبب قيل انها بسبب زيارة الاربعين عند الطائفة الشيعية الى النجف.

صوت بيروت انترناشونال تأكدت من السبب وتبين التالي: حزام الحقائب الذي يزود الطائرات بحقائب المسافرين، في حالة سيئة للغاية ويتعرض لاعطال مستمرة منذ بدء الازمة المالية في لبنان ولا قدرة لادارة مطار رفيق الحريري الدولي على تغييره وتصل تكلفته بحسب المصادر الى ٢ مليون دولار. تدخلت ادارة شركة طيران الشرق الاوسط لدفع ثمن حزام الحقائب، لكن ادارة المطار ترفض بحجة ان سيطرة الشركة على المطار ستتوسع.

لكن ما حصل يوم السبت الماضي ربما يغير المعادلة فقد غادرت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط من بيروت الى دبي محملة ب ١٠٠ حقيبة فقط من اصل ٤٠٠ للركاب بسبب التأخير في تحميل كونتينارات الحقائب واضطرت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الالمانية الى الانتظار ٤ ساعات الى حين الانتهاء من تحميل الحقائب مما سيدفع الشركة الى مقاضاة مطار رفيق الحريري الدولي بدون شك.

هذا التقرير هو الحلقة الاولى فقط من مسلسل الاهمال داخل المطار.