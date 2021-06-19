طابور جديد بانتظار اللبنانيين ليس للبنزين ولا للخبز! ماهو؟

من الشمال، وتحديداً من امام النافعة، نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران صورة الطوابير، بعدما فتحت النافعة ابوابها وبدأت باستقبال السيارات بعد اضراب طويل للموظفين بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة وانهيار العملة الوطنية، حيث من المتوقع ان تشهد الايام القادمة ازدحاما اكبر.

احد المواطنين قال “انتظر منذ ربع ساعة، وبحسب القرار تم تقسيم استقبال السيارات على قاعدة المفرد والمزدوج”، وعن مدى تأخره في دفع رسوم الميكانيك اجاب “شهران فقط، ولم اواجه اي مشاكل على الحواجز”، في حين قال آخر “انتظر منذ نصف ساعة، ولم ادفع رسوم الميكانيك منذ سنتين بسبب الغلاء”، الحال واحد عند جميع المواطنين الذين لم يجدوا مفراً من الانتظار لعدم تراكم الرسوم الميكانيكة عليهم.