طارت الانتخابات، ما طارت الانتخابات! فهذا الاستحقاق الذي يعول عليه اللبنانيون كفرصة للتغيير بعد ثورة 17 تشرين في دائرة الخطر!

ومؤشرات عدة ترسم هذا السيناريو

داخليا، الامور غير مشجعة إن كان على مستوى نقاش القانون في مجلس النواب الذي اصبح في دائرة المماطلة والطعن

ودوليا ، طرد السفراء من بعض الدول العربية يؤكد إستحالة إجرائها لغير المغتربين وكل هذه التطورات خلقت عند المغتربين إحباطا فلغاية الاحد 31 تشرين الاول وصل عدد المسجلين الى 51987 ناخب

توتر العلاقات مع السعودية وتطور الامور جاء في مصلحة الاحزاب التي تعلم ان هذه المرة ثمة تغييرات ستحدث على الساحة

فتمسك حزب الله والمردة بالوزير جورج قرداحي يساعد بإستمرار الازمة يعني لا إنتخابات وحكومة مشلولة

فهل ثمة حلول عجائبية؟

لغاية الان لا إنتخابات في الافق إلا إذا أصرت فرنسا والولايات المتحدة بالتدخل وإقناع السعودية بإعطاء فرصة لحكومة ميقاتي “يلي مش هاضمينها من الاول”.