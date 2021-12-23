طار الطحين المدعوم فطار الخبز: ابحثوا عن عصابات الطحين

ازمة رغيف كادت تطيح بالاخضر واليابس لولا تدارك الوضع في اللحظات الاخيرة.

فمصرف لبنان تأخر في فتح الاعتمادات اللازمة بالدولار لتجار القمح، والكميات المستوردة تنتظر في المياه الاقليمية اللبنانية ومراجعات التجار لدى المركزي والمصارف للدفع وتأمين الدولارات لم تصل بعد الى اي نتيجة.

وفي المعلومات ان المطاحن تعاني شحا كبيرا بالقمح وبعضها توقف عن انتاج الطحين المخصص لصناعة الخبز منذ يومين، ويعمل البعض الآخر بطاقة انتاجية مخفضة حتى ان البعض نفد منه المخزون المدعوم نهائيا. وعلى خط الافران، يشكو عدد كبير من اصحابها من انخفاض كميات الطحين التي تصل من المطاحن المخصصة للخبز العربي بسبب عدم وجود القمح المدعوم في هذه المطاحن.

وفي المعلومات ان تدخلات على ارفع المستويات حصلت ادت في النهاية الى موافقة مصرف لبنان على فواتير استيراد القمح بعد جهود قامت بها ايضا وزارة الاقتصاد والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية.

والمعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علما ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي مما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية.

وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة.

ولكن ما بدا مريبا ان ازمة الطحين في لبنان ترافقت مع ازمة طحين ايضا في سوريا، ما يضع اكثر من علامة استفهام حول استمرار عمليات التهريب للطحين عبر المعابر غير الشرعية.

وتؤكد الارقام ان حجم الطحين المدعوم الذي تم استيراده في الاشهر الماضية نسبة الى حجم الاستهلاك المحلي يكفي لبنان حتى اواخر الشهر الاول من عام 2022، فاين ذهبت هذه الكميات وهل تم تهريبها الى سوريا؟

الجواب نعم، واللبنانيون يدفعون مجددا ثمن الفلتان الحدودي وعصابات الطحين العاملة على خط بيروت الشام.

في المحصلة، بظل منظومة الفساد والتهريب المعادلة هي: اما رفع الدعم فيصبح سعر ربطة الخبز 30000 ليرة او استمرار الدعم والتهريب.

فايهما سينتصر مع بداية العام 2022؟